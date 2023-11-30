Olimpiyat Oyunları’nın biletleri satışta! Fiyatlar cep yakıyor… Fransa’da düzenlenecek olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları görenleri şaşkına çevirdi…

ensonhaber.com

Ev sahipliğini bu sene Fransa’nın başkenti olan Paris’in yapacağı Olimpiyat Oyunları için 400 bin adet bilet saışa çıkarıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) yapmış olduğu açıklamada, tüm spor branşları için 400 bin adet yeni biletin satışa çıkarıldığını duyurdu.

3. kez Fransa’nın ev sahipliğini yapacağı olimpiyatlar, 26 Temmuz- 11 Ağustos 2024’te Paris’te düzelenecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın bilet fiyatları…

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış seremonisinin bilet fiyatları, 90 Euro ile 2 bin 700 Euro arasında değişiyor.