Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 5. maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
Temsilcimiz Valencia Basket ve Asvel Lyon'u yenerken Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.
Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçda sahasında Valencia Basket'i 77-73 mağlup etti.
Basketbolseverler Olympiakos - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri..
Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman?
Olympiakos - Anadolu Efes maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.