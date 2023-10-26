Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Temsilcimiz Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak. İşte maçın detayları..

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Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 5. maçında deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Temsilcimiz Valencia Basket ve Asvel Lyon'u yenerken Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'de oynadığı son maçda sahasında Valencia Basket'i 77-73 mağlup etti.

Basketbolseverler Olympiakos - Anadolu Efes maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın bilgileri..

Olympiakos - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Olympiakos - Anadolu Efes maçı 26 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Zorlu mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.