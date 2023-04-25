Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY Avrupa Ligi play-off! Euroleague'in çeyrek final play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk olacak. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar da belli oldu. Peki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

THY Avrupa Ligi'nde çeyrek final play-off turu heyecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Euroleague’de play-off şansını elde eden sarı-lacivertliler, Olympiakos’u deplasmanda yenerek avantaj sağlamak istiyor. Ev sahibi Olympiakos, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet elde ederek liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise, EuroLeague’de bu sezon çıktığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Basketbolseverler Olympiakos - Fenerbahçe maçının detaylarını araştırmaya başladı. Peki Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off turu ilk maçı 26 Nisan 2023 Çarşamba günü (yarın) saat 21:45'de Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak. Müsabaka, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.