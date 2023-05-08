Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague Çeyrek Final! EuroLeague'de çeyrek final turunun son karşılaşmaları gerçekleşiyor. Basketbolseverlerin heyecanlı bekleyişi devam ederken, Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçının detayları belli oldu. İşte kritik maçın detayları...

EuroLeague'de çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turun son maçları için nefesler tutuldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe, bir kez daha Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda kıyasıya mücadele edecek.

2-2’lik beraberliğin olduğu ve kazanan takımın Dörtlü Final’e yükseleceği bu mücadelede Fenerbahçe Beko, mutlak galibiyet hedefliyor.

THY Euroleague play-off turunda 5. maçına çıkacak olan Olympiakos ve Fenerbahçe Beko maçının detayları merak belli oldu.

Peki heyecanla beklenen Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı 9 Mayıs Salı günü (yarın) 21:30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'ta canlı yayınlanacak.