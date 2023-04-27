Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague çeyrek final! EuroLeague çeyrek final turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Olympiakos'a konuk oluyor. Dün mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, bu maçta kıyasıya mücadele edecek. Maça kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. Peki Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

EuroLeague'de çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu turda temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor. THY EuroLeague çeyrek final ilk maçta Olympiakos'a 79-68 skorla mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçta galibiyet istiyor. Play-off çeyrek final turunda toplam 3 galibiyete ulaşan takım, Dörtlü Final’e yükselecek. Ev sahibi Olypmiakos, ligde bu sezon çıktığı 34 maçta 24 galibiyet ve 10 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunda oturuyor. Konuk ekip Fenerbahçe ise, ligde bu sezon çıktığı 34 maçta 19 galibiyet ve 15 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala maçın detayları araştırılmaya başladı. Peki Olympiakos- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Olympiakos - Fenerbahçe maçı ne zaman? Olympiakos - Fenerbahçe maçı 28 Nisan Cuma (yarın) saat 21.30’da başlayacak. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.