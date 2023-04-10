On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Nisan 2023 On Numara çekiliş sonuçları.. 10 Nisan 2023 tarihli On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başladı. Peki sonuçlar belli oldu mu? İşte merak edilenler..

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 10 Nisan 2023 Pazartesi çekiliş için aramalar hız kazandı. Bugün akşam noter huzurunda yapılacak olan çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI