On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı! 17 Mart 2023 Cuma On Numara çekiliş sonuçları.. Şans oyunu tutkunları 17 Mart 2023 tarihli on numara çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı..

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 17 Mart 2023 Cuma çekilişi hakkında aramalar hız kazandı.

17 Mart tarihli çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI