Önlemlerinizi alın! İzmir'de büyük su kesintisi! İZSU duyurdu...

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2 Nisan Salı İZSU su kesintisi listesi İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyuruda, İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyen vatandaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, sular ne zaman gelecek? İşte İzmir'de su kesintisinin yaşanacağı o ilçeler...
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..