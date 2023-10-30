Onu sadece sokakta yiyebileceğini düşünenler buraya! Evde en temizini ve lezzetlisini yapmak mümkün Birçok insanın vazgeçemediği sokak lezzeti mumbarın evde nasıl temizlenip yemeğinin yapılabileceğini ele aldık. Bu yöntemleri uyguladıktan sonra bir daha hazır mumbar tüketmeyeceğinize eminiz...

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Bu yazımızda sokak lezzeti olarak bilinen kokusundan ve temizliğinden dolayı evlerde pişirilmesi pek tercih edilmeyen mumbarı ele alıyoruz.

Lezzetli tadıyla birçok insanın vazgeçemediği sakatatlardan biri olan mumbar zahmetli bir temizlik süreci olsa da yiyenlerin vazgeçemediği bir gıda oluyor.

Genellikle dışarıda satılan bu yiyecek aldığınız yer ne kadar güvenilir olursa olsun temizliğine dikkat edilmiyorsa sağlığınız için büyük risk taşıyor demektir.

Tükettiğiniz gıdayı hazır alıp hijyenini de riske atmak yerine analatacağımız yöntem ile evde kendiniz kolay yöntemle temizleyebilir ve dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

Genellikle Anadolu bölgelerinde tüketilen mumbar, temizlik söz konusunu olduğu zaman insanı zorlayabiliyor. Evde hazırlayacağınız mumbarı nasıl temizleyebileceğinizi detaylıca anlatacağız.

Sirke ve tuz

Tüketeceğiniz kadar mumbarı alın ve bir kapta bol su ile iyice yıkayın. Yıkamanın ardından bol tuz kullanarak mumbarı ovarak yıkayın.

Tuz ile güzelce ve dikkatlice ovduktan sonra mumbara bir de sirke ekleyin.

Sirke, tuz ile reaksiyona girerek bağırsağı etkili şekilde temizler ve bağırsakta bulunan atıkların içerde kalmasını engeller.

Bu işlemlerin ardından bağırsağın içine bol su akıtın ve temizleyin dilerseniz hortum varsa hortumdan destek alarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bol su ile temizlediğiniz bağırsağı tekrar bol su ile yıkayın.

Bunun gibi diğer basit temizleme yöntemlerimizi de sıralamaya devam ediyoruz…

Maya ile temizleme

Bağırsakları maya ile temizleme en kolay temizleme yöntemlerinden biridir. Bir kap alın ve içine bağırsakları yerleştirin.

Ayrı bir kaba mayayı koyun ve mayayı düzenli halde bağırsakların içine ve dışına güzelce sürün arından 10 dakika mayalı bağırsakları bekleti.

Beklettikten sonra bol su ile güzelce durulayın.

Limon tuzu ve sirke ile temizleme

Limon tuzuyla bağırsak temizleme genelde birçok insanın tercih ettiği yöntemlerden biridir. Bir kaba su doldurun ardından içine bağırsakları yerleştirin.

Yerleştirdiğiniz bağırsakları su dolu kapta bir süre bekletin. Bekledikten sonra içine bol su tutarak iyice temizleyin.

Temizlediğiniz bağırsakları limon tuzu ve sirke yardımıyla iyice detaylıca ovun. Kötü kokular tamamen gidene kadar iyice ovun.

Temiz olduğuna emin olduktan sonra bol su ile durulayın.

Bağırsak temizlemek işte bu kadar kolay! Hazır bu kadar temizlemekten bahsetmişken tarif vermezsek de olmaz…

İşte evde leziz mumbar tarifi…

Malzemeler

6 bağ dana bağırsağı

İç Harcı İçin

1 su bardağı bulgur

5 su bardağı pirinç

Yarım kilogram kıyma

Yarım paket margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

5 adet soğan

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

Malzemelerinizi bir kapta karıştırın ve iç harcınızı hazırlayın.

Yıkanmış mumbarlarınızı alın.

Mumbarlarınıza iç harcı güzelce doldurun.

Doldurduğunuz mumbarları tencereye güzelce yerleştirin ve doldurma işleminiz bitince mumbarların üzerini geçecek kadar su doldurun.

Tercih ederseniz salçalı sos da ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!