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Opel 2025 fiyat listesi açıklandı: Opel Corsa, Astra, Mokka, Combo güncel fiyatlar…

Opel 2025 fiyat listesi açıklandı: Opel Corsa, Astra, Mokka, Combo güncel fiyatlar… Yeni yılın gelişiyle birlikte otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır kilometre araç sahibi olmayı planlayanlar için Opel, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı ve merakla beklenen Ocak ayı fiyat listesini açıkladı.