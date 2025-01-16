Opel 2025 fiyat listesi açıklandı: Opel Corsa, Astra, Mokka, Combo güncel fiyatlar…

Yeni yıl heyecanı sadece takvimlerle sınırlı kalmıyor, otomobil fiyatlarındaki güncellemeler de dikkat çekiyor.
Sıfır otomobil sahibi olmayı planlayanlar için Opel, Ocak 2025 fiyat listesini açıkladı.
Alman mühendisliğinin kalitesiyle tanınan Opel, geniş model yelpazesi ve cazip fiyat seçenekleriyle yine adından söz ettiriyor.
Opel’in ülkemizdeki popüler modelleri arasında yer alan Corsa, Astra ve Grandland gibi araçların fiyatları, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle sunuluyor.
İşte detaylı fiyat listesi…
OPEL 2025 FİYAT LİSTESİ
Opel Corsa 2025 fiyat listesi
1.2 100 HP Benzin MT6 - 1.172.900 TL
1.2 100 hp benzin AT8 Edition 1.324.900 TL
1.2 100 hp benzin AT8 GS 1.387.900 TL
Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli) 1.424.900 TL
Opel Astra 2025 fiyat listesi
1.2 130 hp benzin AT8 Edition 1.693.900 TL
1.2 130 hp benzin AT8 GS 1.693.900 TL
1.2 130 hp benzin AT8 Ultimate 1.693.900 TL
Astra Elektrik 115 kW GS 1.689.900 TL
Opel Combo 2025 fiyat listesi
1.5 130 HP Dizel MT6 Essential 1.133.900 TL
1.5 130 HP Dizel MT6 Edition 1.230.900 TL
1.5 130 HP Dizel MT6 Edition Plus 1.295.900 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 1.356.900 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 1.521.900 TL
Opel Combo 100 kW Edition 1.828.900 TL
Yeni Mokka fiyat listesi
1.2 130 HP Benzin AT8 1.753.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.604.900 TL