Oppenheimer çıktı mı, nereden izlenir? Oppenheimer filmi hangi platformda yayınlanıyor? Ünlü yönetmen Cristopher Nolan’ın yönettiği, Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatını konu alan Oppenheimer filmi için nefesler tutuldu. Film tutkunlarının beklediği gün geldi. Bugün izleyiciyle buluşacak olan filmin nerede yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Son zamanlarda sosyal medyada sinema tutkunları tarafından büyük ilgi gören Oppenheimer filmi sonunda izleyici ile buluşuyor.

Tanıtımlarıyla izleyicileri büyüleyen filmde Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatı anlatılıyor.

Filmin yönetmenliğini, Kara Şövalye, Başlangıç, Prestij, Yıldızlararası gibi başarılı projelere imza atan usta yönetmen Cristopher Nolan üstleniyor.

Atom bombasının yapılışını konu alan filmin başrollerinde ise Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Matt Damon gibi ünlü isimler yer alıyor.

Sinema tutkunlarının beklediği gün geldi. Peki Oppenheimer filmi hangi platformda yayınlanacak? Oppenheimer nereden ve nasıl izlenir?

Oppenheimer filmi nerede yayınlanıyor?

Oppenheimer, bugün bütün dünya ile aynı günde vizyona girecek ve film sinema salonlarında izleyicisi ile buluşacak. Film, şimdilik sadece sinemalarda gösterime girecek.

Konusu

Julius Robert Oppenheimer’ın İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirmesini konu alan filmin hikayesi şöyle:

New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarında o ve ekibi, uzun çalışmaların ardından bir nükleer silah geliştirmesinin ardından Oppenheimer, "atom bombasının babası" ilan edilir. Ancak ölümcül icadının Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacak olması, Oppenheimer'ın kendisini projeden uzaklaştırmasına neden olur. Savaş sona ermek üzereyken, Lewis Strauss'un ortak kurduğu ABD Atom Enerjisi Ajansı'nın danışmanı olan Robert Oppenheimer, nükleer enerjinin uluslararası kontrolüne ve nükleer silahlanma yarışına karşı olduğunu savunur ve bu nedenle ABD tarafından hedef haline gelir.