Optik illüzyon testi: Sadece dahiler 8 saniyede buluyor! Sosyal medyada paylaşılan bir optik illüzyon testi gündeme oturdu. Peki, siz bu resimde kaç farklı sayı görüyorsunuz?

ensonhaber.com

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan optik illüzyon testleri büyük ilgi görüyor. Dikkat gereken resimlere bakarken herkes aynı şeyleri ilk anda göremeyebiliyor.

İnternette paylaşılan bir fotoğrafta kullanıcılara hangi sayıları görüp görmedikleri soruldu.

Teste katılanlardan '609' sayısı ile dolu olan resimde aralara yazılan farklı sayıları en kısa sürede bulmaları istendi.

Bazı kullanıcılar ilk bakışta farklı olan sayıları kısa sürede bulurken bazıları ise 2,3 veya 4 farklı sayı bulduklarını ifade etti.

Peki, siz resime bakınca farklı olan sayıları kaç saniyede bulabileceksiniz? İşte o resim..

Resimde '609' dışında 6 farklı sayı daha yer alıyor. İşte resimde bulunan o sayılar;

209

600

608

689

669

809

Bu tarz optik illüzyonlar, zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini dile getiriyor.

İşte resimdeki gizli sayıların yerleri..