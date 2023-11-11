Oranlarla hesaplandı: 2024'ün asgari ücreti! Yılın son aylarında vatandaşların merak konusu "yeni asgari ücret" oldu. Milyonların cebine girecek olan 2024 asgari ücretinde rakamlar ortaya çıkmaya başladı. İşte zamlı tahminler...

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Yıl sonu yaklaştı, asgari ücret zammı gündeme geldi.

2023 yılı Aralık ayının ilk günlerinde işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımı ile asgari ücret tespit komisyonu toplanacak.

2024 asgari ücret tutarı, şimdiden merak konusu.

Son asgari ücret zammı Temmuz ayında yüzde 34 olarak belirlendi. Asgari ücret net 11.402 TL'ye yükseldi.

OVP kapsamında ekonomik olarak kemer sıkılırken, 2024'te asgari ücrete ne kadar zam gelecek sorusu akıllarda yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışanları ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasının ardından gözler "2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu genellikle 3 istişare, 1 karar olmak üzere 4 toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirliyor.

Peki, 2024 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte konuşulan o rakamlar...

Asgari ücrette zam tahminleri

Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.

Merkez Bankası'nın tahminine göre 6 aylık enflasyon oranının yüzde 37,76 olması bekleniyor.

Bu tahmine göre, net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıklar başlayacak.

Memur zammının da Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 49,46 olacağı hesaplandı.

Veriler dikkate alındığında yeni asgari ücret yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

2024 asgari ücreti;

%40 zam gelirse 15 bin 963 TL

%45 zam gelirse 16 bin 533 TL

%50 zam gelirse 17 bin 103 TL olacak.