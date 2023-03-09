ORASI DA SALLANMIŞTI! Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ'dan fay hattı geçiyor mu? İşte ilin risk haritası Kahramanmaraş, Hatay ve 10 ilimizde meydana gelen depremler sonrası İstanbul başta olmak üzere pek çok ilin deprem risk durumları merak edilmeye başlandı. Marmara Bölgesi'nde bulunan Tekirdağ'ın risk durumu da sorgulanıyor. Peki Tekirdağ deprem bölgesi mi? Tekirdağ'dan fay hattı geçiyor mu?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde yoğun olarak hissedilen deprem sonrası Tekirdağ fay hattı ve deprem risk haritası konuşulmaya başlandı. Türkiye'de yer alan aktif hatları ve bu fay hatlarının geçtikleri yerler gündeme geldi. İstanbul başta olmak üzere pek çok il gündeme gelirken, bunlardan biri de Marmara Bölgesi'ndeki Tekirdağ oldu. Peki Tekirdağ'da fay hattı var mı?

Tekirdağ deprem bölgesi mi?

Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere üç fay hattı bulunduğu biliniyor. Türkiye’de bulunan aktif fay hatları ve tehlike dereceleri AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası’nda yer alıyor. Bu haritada Tekirdağ'ın yeri merak edildi.

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alırken, İstanbul’un üzerinde yer aldığı fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi’ne dek uzanıyor.

Tekirdağ ikinci derece risk bölgeleri arasında yer alıyor.

Diğer ikinci derece risk bölgeleri ise şöyle:

İstanbul (1 ve 2. Bölge), Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Bitlis, Kahramanmaraş, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Çorum ve Ağrı.

Üçüncü derece risk içeren iller:

Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Eskişehir, Antalya, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.