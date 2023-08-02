ORİJİNAL KAYSERİ YAĞLAMASI: Çatal arası Yağlama tarifi! MasterChef, yine Yağlama tarifiyle ağızları sulandırdı! Peki Yağlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çatalın arasına girecek incelikte Yağlama tarifi haberimizde...

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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.

Her sene gelenek haline gelen Yağlama, Google aramalarında zirveye oturmuştu.

Bu sene de meşhur Yağlama tarifi geldi, izleyenlerin ağzı sulandı.

Kayseri mutfağının gözde tariflerinden olan yağlama, nefis lavaşı ve kıyma sosuyla damakları şenlendiriyor.

Peki, yağlama nasıl yapılır? Yağlama tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifi ve malzemeleri...

Yağlama hamuru İçin;

Yarım paket yaş maya

1,5 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

Aldığı kadar un

Yağlama harcı için;

800 gr dana kıyma

3 adet kuru soğan

4 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates sosu

1 su bardağı su

Bir tutam maydanoz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Karabiber Pul biber Kırmızı toz biber

Yağlama sosu için;

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

Pul biber

Orijinal Kayseri Yağlaması tarifi:

Hamuru için, ılık su ile yarım paket yaş mayayı ezin. Alabildiği kadar un ekleyin. İyice yoğurun. Hamuru dinlendirin.

Dinlenen hamurları tabak büyüklüğünde açın. Açılan hamurları üzerinde un kalmasın diye silkeleyin.

Soğanı doğrayın, sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin kavurmaya devam edin. Kırmızı ve yeşil biberleri, biber ve domates salçasını, domates sosunu , karabiber, pul biber, toz biber , su ekleyip kavurmaya devam edin, en son maydanoz koyun.

Yufkaları sacda yada tavada pişirin.

Sunum tabağına yufkalar arasına iç harcı konularak üst üste sıralayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı pulbiber gezdirin.

Afiyet olsun...