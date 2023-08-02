ORİJİNAL KAYSERİ YAĞLAMASI: Çatal arası Yağlama tarifi!

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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, yeni sezonunda da lezzetli tarifleriyle ekranlara geliyor.
Her sene gelenek haline gelen Yağlama, Google aramalarında zirveye oturmuştu.
Bu sene de meşhur Yağlama tarifi geldi, izleyenlerin ağzı sulandı.
Kayseri mutfağının gözde tariflerinden olan yağlama, nefis lavaşı ve kıyma sosuyla damakları şenlendiriyor.
Peki, yağlama nasıl yapılır? Yağlama tarifi için gerekli malzemeler nelerdir? İşte tarifi ve malzemeleri...
Yağlama hamuru İçin;
Yarım paket yaş maya
1,5 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
Aldığı kadar un
Yağlama harcı için;
800 gr dana kıyma
3 adet kuru soğan
4 adet sivri biber
1 adet kırmızı biber
1,5 yemek kaşığı biber salçası
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı domates sosu
1 su bardağı su
Bir tutam maydanoz
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Karabiber Pul biber Kırmızı toz biber
Yağlama sosu için;
Sarımsaklı yoğurt
Tereyağı
Pul biber
Orijinal Kayseri Yağlaması tarifi:
Hamuru için, ılık su ile yarım paket yaş mayayı ezin. Alabildiği kadar un ekleyin. İyice yoğurun. Hamuru dinlendirin.
Dinlenen hamurları tabak büyüklüğünde açın. Açılan hamurları üzerinde un kalmasın diye silkeleyin.
Soğanı doğrayın, sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin kavurmaya devam edin. Kırmızı ve yeşil biberleri, biber ve domates salçasını, domates sosunu , karabiber, pul biber, toz biber , su ekleyip kavurmaya devam edin, en son maydanoz koyun.
Yufkaları sacda yada tavada pişirin.
Sunum tabağına yufkalar arasına iç harcı konularak üst üste sıralayın. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı pulbiber gezdirin.
Afiyet olsun...