Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmuru ne zaman?

Hüseyin Topuz

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları hakkında aramalar hız kazandı.

Her yıl Ekim ayının ortasında gerçekleşen Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın yörüngesinde bıraktığı parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşmaktadır.

Orionid meteor yağmurunun ne olduğu ve ne zaman gerçekleşeceği merak uyandırdı.

Orionid meteor yağmuru sırasında saatte 20 gök taşı görülebilecek. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman? İşte merak edilenler...

Orionid meteor yağmuru, her yıl Ekim ayında zirveye ulaşır ve bu yılın en yoğun olduğu zamanlar 20-22 Ekim tarihleridir.

En iyi gözlem zamanı, gece yarısından sonra, sabahın erken saatlerine kadar olan süredir. Meteor yağmurunu izlemek için şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alanı tercih etmeniz gözlemlerinizin daha net olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, gözlerinizi karanlığa alıştırmak için en az 20 dakika öncesinde karanlık bir yerde bulunmanız faydalı olacaktır.