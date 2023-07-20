Ortodoks ekonomi politikası nedir, neyi savunur? Heterodoks ve Ortodoks politika farkları Ekonomiye yön veren para politikaları Ortodoks ve Heterodoks olmak üzere merak konusu oluyor. Benzerlikleri, farkları ve etkileri sıklıkla araştırılıyor. İşte detaylı bilgiler...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay yaptığı toplantıda 27 ay aranın ardından ilk defa faiz artırımı kararı almıştı.

Bugün de temmuz ayı toplantısını gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir kez daha faiz artırımı kararı aldı. Karara göre politika faizi %2,5 puan artırıldı %17,50 seviyesine yükseltildi.

Ekonomi uzmanları, bu faiz kararının "kademeli" bir Ortodoks para politikasına dönüşü olarak değerlendiriyor.

Türkiye'de gündem olan "Heterodoks yaklaşım"ın akabinde "Ortodoks politika" merak konusu oldu.

Heterodoks ve Ortodoks ekonomi politikaları nedir, ne işe yarar, farkları nelerdir araştırılıyor.

Sizler için kısaca bir göz attık; İşte bilgiler...

Ortodoks ekonomi nedir

Ortodoks ekonomi, rasyonel davranış, piyasa dengesi ve kaynakların verimli tahsisini vurgulayan neoklasik ekonomiye dayanır.

Arz ve talep ilkelerine dayanır ve bireylerin ve firmaların kendi çıkarlarını maksimize etmek için hareket ettiklerini varsayar.

Ortodoks politikalarda serbest kurun geçerli olduğu yani kurun piyasada serbestçe dalgalandığı, ücretlerin belirlenmesinde önleyici tedbirlerin olmadığı ve enflasyon ile mücadelede para politikası araçlarının serbestçe kullanımının öne çıktığı bir politika izlenir.

Heterodoks ekonomi nedir

Heteredoks ekonomi politikası, geleneksel kabul görmüş yaklaşım ve uygulamaları içermez.

Heterodoks para politikasının ana amacı fiyatları kontrol altında tutmaktır. Bu yaklaşımda fiyatlar talep enflasyonundan bağımsızdır ama faiz ve kur gibi küresel bileşenlerden etkilenir.

İşte farkları

Ortodoks, Yunanca orthos (doğru) ve doxa (inanç, öğreti) sözcüklerinden oluşan ‘doğru inanç’ anlamına gelen bir sözcüktür.

Heterodoks, Yunanca heteros (farklı) ve doxa sözcüklerinden türetilmiş ve ‘farklı inanç’ anlamına gelen bir sözcüktür.

Bu iki yaklaşım arasındaki temel fark ekonomi biliminin temel soruları olan hangi mal ve hizmetin, kim tarafından, nasıl üretileceği, üretimin nasıl paylaşılacağı konusundadır.

Ortodoks yaklaşım piyasa sistemini desteklerken, Heterodoks yaklaşım mal ve hizmetlerin fiyatlandırılmasının genel olarak bir merkezden belirlenmesini savunur.

Ortodoks politikada liberal bir serbest ekonomiden bahsedilirken, heteredoks politikada fiyatları baskılayan bir yapıdan bahsedilebilir.