Oruç kimlere farz, kimlere değildir? Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? Ramazan'a günler kala, oruç ibadetini yerine getirmekle yükümlü olanlar ve olmayanlar kimlerdir merak konusu oldu. İslam dininin farzı olan oruç tutmak, bazı hallerde zorunluluktan çıkmaktadır. Peki, kimlere oruç farzdır, kimlere farz değildir? Oruç tutmakla yükümlüler kimlerdir? Kimler oruçtan muaf sayılır? İşte Diyanet'in oruç açıklaması...

Farz olduğu Bakara Suresi ile bildirilen oruç ibadeti, belli şartlara bağlanmıştır.

İslam dini, Müslümanların oruç ibadetini yerine getiremeyecek olanlarını belirlemiştir. Bu kapsamda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size de sayılı günlerde farz kılındı. İçinizden hasta olan veya yolculukta bulunan, tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir. Kim gönülden iyilik yaparsa, o iyilik kendisinedir. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” (Bakara, 2/183-184)

Akıl sağlığı yerinde bulunan ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’ın oruç tutması gerekir. Özellikle herhangi bir mazereti bulunmayan kişiler oruç tutmuyorsa büyük günah işlemiş olurlar.

Ramazan'ın yaklaşmasıyla en çok merak edilen sorular arasında kimlerin oruç tutamayacağı geliyor.

Peki, Oruç kimlere farz, kimlere değildir? Kimler oruç tutmakla yükümlüdür? İşte detaylar...

Oruç kimlere farzdır?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır.

Kimler oruç tutmakla yükümlü değildir?

Yolculuk

Ramazanda sefer mesafesi (en az 90 kilometre) bir yere gitmek için yola çıkacak olan kimse, geceden oruca niyet etmeyebilir.

Yaşlılık

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler, oruç yerine fidye verebilirler. Bakara sûresinin 184. âyetinde, bu şekilde olup da oruca güç yetiremeyenlerin, oruç tutmayıp fidye vermeleri gerektiği hükme bağlanmıştır.

Hasta kişiler

Ramazan ayı süresince özellikle kalp, hipertansiyon, şeker hastalığı, ülser ve ruhsal problemler gibi kronik hastalığı bulunanların oruç tutmaları sakıncalıdır.

Hamile ve emziren anneler

Oruç tutmaları kendilerine veya çocuklarına zarar vermesi hâlinde, hamile kadınlar oruçlarını tutmayabilirler. Emzikli kadınlar da, sütlerinin kesilmesi ve çocuklarının zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler.

Zor işlerde çalışmak

Bir kişi, çalışırken oruç tuttuğu takdirde sağlığına bir zarar gelmesinden korkuyorsa, orucunu tutmayabilir.