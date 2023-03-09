Oruç tutmanın bilimsel olarak kanıtlanmış 10 faydası: Say say bitmiyor! Ramazan ayı yaklaşırken, oruç tutmanın faydalarına ilşkin detaylar vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Vatandaşlar oruç tutmanın faydalarını öğrenmek için, "Oruç tutmak ne işe yarar, vücuda etkileri nelerdir?" sorularını arama motorlarına yazmaya başladı bile.

11 ayın sultanı Ramazan kapımızı çalmak üzere... Ramazan ayının gelişini tüm İslam alemi dört gözle bekliyor.

Ramazan ayında kalpler ısınırken, uzaklıklar ise yakın oluyor. Herkesin yardımda birbiri ile yarıştığı bu ay, tok açın halinden anlıyor.

Bayrama ulaşana kadar uzun ve kalabalık iftar sofralarının kurulduğu Ramazan ayı, bolluk - bereket getiriyor.

Ramazan ayında oruç tutanlar ise hem nefsini terbiye ediyor hem de aç olanların halinden anlıyor.

Ayrıca oruç tutmanın saymakla bitmeyen çok özel faydaları da var... Bilimsel olarak kanıtlanmış bu faydalar, vücudun yenilenmesine katkı sağlıyor.

Orucun özellikle 10 kanıtlanmış faydasına göz atmamız gerekirse;

1. Yağ yakımını hızlandırıyor

Orucun zayıflama noktasında kişiye fayda sağladığı bilimsel olarak kanıtlandı. Ramazan ayı dışında da kişiler, aralıklı oruç yöntemiyle zayıflamayua başlıyor.

*Bu durumun nedeni ise aç kalınan sürede vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığıyla depolanmış yağların yakılmaya başlanmasıdır.

2. İnsülin direncini azaltıyor

Yapılan araştırmalar bunu kanıtlar nitelikte. Sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan oruç, kan şekeri seviyelerinde önemli derecede azalma sağlıyor.

3. Sindirim sistemini düzenler

Oruç tutmak bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Metabolizmanın hızlanması ve sindirim sisteminin dinlenmesi ile sağlıklı yağ yakımı sağlar.

4. Kalp sağlığını korur

Oruç, kalp sağlığını destekleyen faktörlerden iyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü artırırken, kötü kolesterol olan LDL ve trigliserit oranlarında düşüşe yardımcı olmaktadır . Yani oruç tutmak tam bir kalp dostu diyebiliriz.

5. Zihinsel fonskiyonları geliştirir

Bilimsel araştırmalar orucun zihinsel aktiviteleri geliştirdiğini söylüyor. Beyindeki yeni kök hücre oluşumunu destekleyen oruç, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı savaşma noktasında da etkili oluyor.

6. Kanser hastalıklarına karşı koruyucudur

Bağışıklık sistemini güçlendir ve kış hastalıklarına karşı korur. Ayrıca kanser hücrelerinin yayılma hızını azaltarak, iltihap ve enfeksiyonu da azaltmaktadır.

7. Güne adapte olmanıza yardımcı olur

Bilinçsel ve fiziksel olarak vücudun zinde kalmasında yardımcıdır. Bu da güne adapte olmanıza ve anda kalmanıza yardımcı olur.

8. Cilde iyi gelir ve temizler

Sindirim sistemini düzenler, böbrek ve karaciğerdeki toksinleri temizler. Bu etkenler sayesinde de cilt temizlenir. Vücudun içten temizlenmesi, cildin yenilenmesine destek olur.

9. Psikolojik etkisi

21. yüzyılın en önemli psikoloji doktorlarından Dr. Otto Buhinger, Almanya’da hastalarına oruç tutmayı önererek birçok psikolojik hastalığın iyileşmesini sağlamıştır.

10. Kemikleri güçlendirir

Kemik ve eklem rahatsızlığı üzerinde iyileştirici etkiye sahiptir. Diz eklem kireçlenmesine de iyi gelir.