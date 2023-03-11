Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? Ramazan ayı yaklaşırken kafaları karıştıran sorular gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sorulardan ikisi ise "Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti ne kadar?" oldu. Peki, Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti ne kadar?

11 ayın sultanı Ramazan'a girmemize artık sayılı günler kaldı. Ramazan hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, uzun ve kalabalık sofraların özlemini çekiyor.

Teravih namazlarının kılınacağı ve sahur sofralarının kurulacağı Ramazan'dan önce ise bazı sorulara cevap aranıyor.

Bu sorulardan birisi ise oruç tutmaya yönelik. Oruç tutmayan ya da tutamayan vatandaşlar, "Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti ne kadar?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti ne kadar? İşte yanıtı...

Oruç tutmayan ne kadar kefaret öder? 1 günlük oruç kefareti ne kadar?

Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Zira keffâret, oruç tutmamanın değil, orucu mazeretsiz olarak kasten bozmanın cezasıdır.

Ancak Ramazan orucunun mazeretsiz olarak tutulmaması büyük günah olup, kazasıyla birlikte tövbe etmek de gerekir. Ayrıca Ramazan’dan sonra tutulan oruç, Ramazan’da tutulan orucun sevabını karşılamaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 377). Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadisinde, Ramazan’da mazeretsiz olarak tutulmayan bir günü, bir sene boyu tutulan orucun karşılamayacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Savm, 38; bkz. Buhârî, Savm, 29).

Ramazan orucu tutmaya başlayan bir kimse daha sonraki günlerde mazeretsiz olarak oruç tutmaktan vazgeçerse, sadece tutmadığı günlerin orucunu kaza etmesi gerekir, keffâret gerekmez. Tutulamayan oruca mukabil verilen fidye sadaka-i fıtır (fitre) miktarı kadardır. 2023 yılında fitre miktarı 70 lira olarak duyuruldu.

Buna göre, fidye miktarı da 70 liradır. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.