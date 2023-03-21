Oruç tutmayanlar ne yapmalı? Oruç tutamayanlar için fidye ne kadar? İşte 2023 kefaret ücreti! Ramazan ayına kısa bir zaman kala oruç tutamayacak olan vatandaşlar, oruç tutmayacağı günler için ne kadar para ödeyeceğini araştırıyor. Peki oruç tutamayanlar ne yapmalı? Fidye ne kadar? İşte 2023 kefaret ücretleri...

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayının ilk günü heyecanla beklenirken oruç tutmak da en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.

Ramazan’da erişkin tüm Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetini yerine getiremeyecek olan kişiler kefaret ücretlerini araştırıyor.

Güneş doğduktan batana kadar yiyecek ve içecekten uzak durulması gereken bu mübarek ayda oruç tutamayan vatandaşlar ibadetini kefaret ödeyerek yerine getiriyor.

Bu kefaretler Ramazan ayı içerisinde düzenli olarak verilebildiği gibi Ramazan ayı sonunda da toplu olarak ödenebiliyor.

Peki oruç tutamayanlar ne yapmalı? Oruç tutamayanlar için fidye ücreti ne kadar? 2023 oruç kefareti ücretleri…

Oruç tutamayanlar ne yapmalı?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

Fidye ile fitre arasındaki fark nedir?

Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayan vatandaşların oruçlara karşılık verdiği paradır. Oruç kefareti olarak da bilinir.

Fitre ise, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, zengin olan bir Müslümanın ihtiyaç sahibi kimselere verdiği sadakadır.

Oruç fidyesi ne kadar 2023?

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir.

Henüz ulaşılmamış Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamaz.