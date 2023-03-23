Oruca sabah niyet edilir mi, kabul olur mu? Eğer unuttuysanız... "Oruca niyet etmeyi unuttum, ne yapmalıyım" ve "Sabah niyet etsem olur mu" gibi sorular, Ramazan ayının sıkça araştırılanları arasında yer alıyor. Peki, oruca sabah niyet edilir mi, kabul olur mu? İşte Diyanet'in cevabı...

Oruca niyetlenmek, en geç imsak vaktine kadardır. Ancak bazıları, sahura kalksa da niyet etmeyi unutabiliyor. Bu kapsamda "sabah niyet edilir mi", "oruca sabah niyetlenir mi", "sabah edilen niyet kabul olur mu" gibi soru başlıkları merak konusu oluyor.

Bir Müslüman 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için bugünkü Ramazan orucumu tutmaya' diyerek oruç tutmaya niyetlenir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, niyet etmeyi unutanlar için merak edilen soruyu yanıtladı.

Oruca sabah niyet etmek isteyenler, merakına yanıt buldu.

Peki, sabah niyet edilir mi? Niyet etmeyi unutan sabah edebilir mi? İşte yanıtı...

Oruca sabah niyet edilir mi?

Hanefi mezhebine göre, ertesi gün oruç tutmayı kalben içinizden geçirdiyseniz ancak sahura da uyanamamışsanız, sabah uyandığınızda öğle vaktine kadar niyet edebilirsiniz. Yine de imsak vaktine kadar etmek daha hayırlıdır.

Şafi mezhebine göre, imsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.