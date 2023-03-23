Oruçluyken diş çektirmek orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş çektirmenin oruca etkisi var mı? Ramazan ayında orucu bozan ve bozmayan eylemler araştırılmaya devam ediyor. Ramazan'da oruçluyken diş çektirmenin orucu bozup bozmayacağı da merak edilen konulardan biri oldu. Peki oruçluyken diş çektirilir mi?

Ramazan ayı bu sene 23 Mart itibariyle idrak ediliyor.. Ramazan'da oruç tutan ve diş tedavisini de yaptırmak zorunda kalan vatandaşlar diş çektirmenin oruca olan etkisini sorguluyor. Diş tedavilerinde özellikle ağızda oluşan kan veya tükürük, diş tedavisi gören kişiler tarafından istemeden yutulabiliyor. Peki oruçluyken diş çektirmek orucu bozar mı?

Oruçluyken diş çektirmek orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu hakkında açıklama yayınlandı. Yayınlanan bilgiye göre diş çektirmek orucu bozmuyor. Fakat dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olursa ve bu oluşan kan eğer yutulursa böyle bir durumda oruç bozulmakta.

Ayrıca Ramazan ayının ardından orucun bozulduğu o günün orucunu kaza etmek gerekmekte. Diş çekimi esnasında dişi uyuşturmak amacıyla gerçekleştirilen iğne lokal anestezi olmakta ve orucun durumuna negatif etki yaratmamakta, orucu bozmamaktadır.

Dolayısıyla mideye su veya kan kaçmadan yapılan diş tedavisi ile oruç bozulmamaktadır.