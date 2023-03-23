Oruçluyken iğne yaptırılır mı? Ramazan ayında oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı? Ramazan ayının gelişiyle beraber orucu nelerin bozup bozmadığı merak ediliyor. Özellikle iğne yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı sorgulanmaya başlandı. Peki oruçluyken iğne yaptırılır mı, orucu bozar mı?

Ramazan ayında iğne yaptırmanın oruca olan etkisi merak edilmeye başlandı. Özellikle bu ayda oruçluyken İğne yaptırmanın orucu bozup bozmayacağı sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da konu hakkında açıklama geldi.

Oruçluyken iğne yaptırılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Aşı ya da iğne yaptırmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt geldi. Yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan iğne ve aşılar orucu bozmaz." denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklama yapıldı ve "Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler." denildi.

"Bununla beraber Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olacaktır. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Fakat, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulmaktadır. Sonrasında bu oruç kaza edilir." denildi.