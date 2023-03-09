Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı? DİYANET AÇIKLADI! Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte bazı sorular yeniden gündeme getirilmeye başlandı. Bu sorulardan birisi ise "Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?" oldu. Peki, Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı? Diyanet bu konuda merak edilenlere cevap verdi.

Ramazan ayına az bir süre kaldı, hazırlıklar başladı.

Ramazan'a hazırlanan Müslümanlar, bu bereketli ayı karşılamak için gün sayıyor.

Bu sene deprem nedeniyle kaybettiğimiz canlarımız var. Ramazan ayı bu nedenle biraz buruk geçecek.

Ancak Ramazan boyunca okunacak dualarda depremde kaybettiğimiz canlarımız yer alacak.

Uzun ve kalabalık Ramazan sofrası kuramayanlara ise yardımlar yapılacak ve kalpler ısınacak.

Her haliyle güzellikler getiren Ramazan öncesi bazı merak edilen sorular gündeme getirilmeye başlandı.

Bu soruların başında da, "Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?" yer alıyor.

Hastalıktan veya tamamen güzellik için nemlendirici krem kullananlar, "Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?" sorusunu merak ediyor.

Peki, Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

Oruçluyken krem sürmek orucu bozar mı?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre; Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır.

Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

Orucu neler bozar?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.