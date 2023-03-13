Oruçluyken makyaj yapılır mı? Oruç tutarken yapılan makyaj orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklaması... Günümüzde pek çok kadın makyaj yapmadan evden çıkmıyor. Kadınların vazgeçilmezlerinden olan makyaj yapma eyleminin Ramazan ayında oruç tutarken yapılıp yapılmayacağı ve orucu bozma durumu merak ediliyor. Peki oruçluyken makyaj yapılır mı?

Müslümanlar tarafından her sene ilgiyle takip edilen Ramazan ayı bu sene de Mart ayında idrak edilecek. Bu süreçte Müslümanlar için oruç tutmak ve diğer önemli ibadetleri yerine getirmek oldukça önemli olacak.

Pek çok kişi oruç tutarken yapılan bazı eylemlerin orucu bozup bozmadığını merak etmeye başladı. Bu mübarek ayda unutkanlıkla yapılan bazı eylemler orucun bozulmasına neden olmakta. Özellikle kadınların hemen her sabah yaptığı makyajın da oruç bozmayacağı merak ediliyor. Peki oruçluyken makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruçluyken makyaj yapılır mı?

Ramazan ayının da yaklaşmasıyla birlikte Diyanet'in makyaj konusundaki açıklamaları merak edilmeye başladı. Diyanet'in açıklamalarına göre yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi eylemler Ramazan ayında tutulan orucu bozmakta. Ancak bunlar dışında makyaj yapmanın oruca herhangi bir etkisi olmamaktadır.

Diğer bir merak edilen konu da duş alma konusudur. Diyanet fetva kurulu tarafından yapılan değerlendirme de oruçlu iken duş alınıp banyo yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı ifade edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde oruçlu iken banyo yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir.