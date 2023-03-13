Oruçluyken spor yapılır mı? Ramazan ayının yaklaşmaya başlaması ile beraber, akıllara birçok soru gelmeye başladı. Bu sorulardan birisi de spor yapanlardan geldi. Düzenli spor yapanlar, "Oruçluyken spor yapılır mı?" sorusunu merak etmeye başladı.

Ramazan ayına az bir süre kala oruçla ilgili hazırlıklar da başladı.

Ramazan'ı karşılamaya hazırlanan İslam alemi, hayırlı bir şekilde geçirip bayrama ulaşmak istiyor.

Ramazan hazırlıkları yapılırken, bir yandan ise akıllara takılan sorular araştırılıyor.

Bu sorulardan birisi de düzenli olarak spor yapanlardan geldi.

Düzenli olarak spor yapan vatandaşlar, bu durumun orucu etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Bu kapsamda da, "Oruçluyken spor yapılır mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Oruçluyken spor yapılır mı?

Oruçluyken spor yapılır mı?

Oruçluyken ağzınıza herhangi bir şey süremezsiniz. Aksi durumda oruç bozulacaktır.

Spor yapma ise yeme içme gibi bir eylem değildir. Dinen caiz olmadığı yönünde de bir fetva olmadığından oruçluyken spor yapmakta herhangi bir sakınca yoktur.

Oruçluyken spor yapmanın herhangi bir sakıncası olmasa bile vücut su kaybedeceği için oruçluyken spor yapmak uygun olmayabilir.