Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Osijek rövanş maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

ensonhaber.com Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hırvatistan ekibi Osijek'e konuk olacak. Temsilcimiz geçen hafta sahasında 5-1 kazandığı maçın rövanşında turu geçmek için sahaya çıkacak. Adana Demirspor evinde oynadığı maçı Jonas Svensson, Yusuf Sarı, Cherif Ndiaye(2) ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle kazanmıştı. Adana Demirspor'un Osijek ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının detayları merak uyandırdı. Futbolseverler Osijek - Adana Demirspor maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Osijek - Adana Demirspor maçı ne zaman? Osijek - Adana Demirspor maçı 17 Ağustos 2023 Perşembe günü Opus Arena'da oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadele TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacak.