Osman Gökçek milletvekili oldu mu? Osman Gökçek seçildi mi? Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in meclise girip giremediği merak ediliyor. İşte resmi olmayan sonuçlara göre Osman Gökçek'in son durumu..

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları merakla takip ediliyor. 28. Dönem Milletvekili seçim sonuçlarına göre milletvekili listeleri belli olmaya başladı. 2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu. AK Parti'nin Ankara 2. bölgeden aday gösterdiği Osman Gökçek'in meclise girip giremediği sorusu gündeme geldi. Peki Osman Gökçek seçildi mi, milletvekili oldu mu? İşte yanıtı.. Osman Gökçek Milletvekili seçildi mi? Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.