Osmanlı'dan günümüze gelen mucize! Cilt bakımında mucizeler yaratıyor.. Özellikle cilt bakımı konusunda birçok faydası bulunan gül mayası hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte gül mayasının bazı faydaları..

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Cilde faydaları ile bilinen gül mayası Osmanlı döneminden itibaren kullanılan bir cilt bakım yöntemidir.

Doğal bir cilt bakım yöntemi olan gül mayası ile ipeksi bir cilde kavuşabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular arasında yer alan gül mayası nedir ve gül mayası ne işe yarar sorularına cevap arayanlar için merak edilenleri derledik.

Gül mayası nedir?

Cilt bakımında kullanılan gül mayası 'Rosa Damascena' ismi verilen bir gül çeşidinden elde edilmektedir.

İçinde gül yağı esansı bulunduran gül mayası, gül yağı üretimi esnasında ortaya çıkan suyun damıtılması ve zemzem suyu ile karıştırılması sonucundan ortaya çıkmaktadır.

Gül mayasının yararları

Cilt için birçok faydası bulunan gül mayasının bilinen bazı faydalarını sizler için derledik. İşte gül mayasının faydaları;

- Yaşlanmayı geciktirerek toksinlerin atılmasına olanak sağlar

- Cildi serinletici ve ferahlatıcı faydası vardır.

- Göz nezlesinin geçmesine yardımcı olur.

- Gargara yapılırsa ağıza ve dişlere faydalıdır.

- Ağızda oluşan yaralara ve diş ağrılarının geçmesine yardımcı olur.

- Gül mayası cildi nemlendirerek cildin beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

- Gül mayası ciltte bulunan gözenekleri açarak cildin güzelleşmesini sağlar.