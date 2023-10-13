ÖSYM ALES/3 geç başvuru ne zaman? 2023 ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES/3 sınavı geç başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen soruların cevabı..

ensonhaber.com

2023 yılının üçüncü ve son ALES sınavı olan ALES/3 için geç başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başladı.

ALES/3 sınavına başvuru yapmak isteyen ancak son başvuru tarihini kaçıranlar için son bir geç başvuru alınıyor.

Geç başvuru tarihleri büyük merak uyandırırken ÖSYM geç başvuru tarihlerini açıkladı.

29 Eylül 2023 tarihinde başlayan ALES/3 başvuruları 9 Ekim 2023'de son bulmuştu.

Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar geç başvuru tarihini beklemeye başladı.

Peki ALES/3 geç başvuru tarihi belli oldu mu? İşte detaylar..

ALES/3 geç başvuru tarihi

ALES/3 Sınavı geç başvuruları 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 17 Ekim Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

ALES/3 sınavı ise 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.