ÖSYM Başkanı açıkladı: 2023 YKS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? ÖSYM tarafından 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS birincisine çevrildi. Peki YKS birincisi kim oldu, kaç puan aldı? YKS Türkiye birincisi hangi ilden çıktı? ÖSYM Başkanı açıkladı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı. 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavı için ter döken milyonlarca aday, heyecanla sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. Sınav sonuçlarının yanı sıra en çok merak edilen konulardan biri de 2023 YKS birincisi oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu yıl YKS sınavında birinci olan öğrenciyi ve hangi şehirden çıktığını açıkladı. İşte merak edilenler… 2023 YKS birincisi kim oldu? Temel Yeterlilik Testi(TYT) Birincisi: Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde), Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi: Sayısal; Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar (Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi -Konya) Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar), Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır (Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul) olduğunu açıkladı.