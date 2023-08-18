ÖSYM DUYURDU! YDS/2 başvuruları başladı mı? YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'nın ikincisi olan YDS/2 sınavının tarihi merak ediliyor. Peki YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve sınav tarihi..

ensonhaber.com Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) hakkında aramalar hız kazandı. 2023 yılının ikinci YDS sınavı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bu yılın ilk YDS sınavı Mart ayında gerçekleştirildi. Şimdi gözler YDS/2 sınavına çevrildi. YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar YDS/2 sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden dil puanı almak için ter dökecekler. Peki, YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı o tarih.. YDS/2 sınavı ne zaman? ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre YDS/2 sınavının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre YDS/2 sınavı 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ne zaman? YDS/2 sınavı için başvurular 1 Eylül ile 11 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.