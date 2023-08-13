ÖSYM e-TEP sınavı nedir, kimler katılabilir? e-TEP dil sınavı TÜM DETAYLAR! ÖSYM, İngilizce başarı düzeyinin ölçümü için yeni bir sınav geliştirdi. Şu an test aşamasında olan ve ilk kez denenen e-TEP'in okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini test etmesi hedefleniyor. Peki, e-TEP sınavı nedir ve kimler girebilir? e-TEP YÖKDİL ve YDS yerine geçer mi? e-TEP sınavı kaç soru, kaç dk? İşte tüm detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM Başkanlığı, İngilizceye ilişkin dil yeterlilik ölçümünde yeni bir sınav geliştirdiğini duyurdu.

Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi e-TEP, dil sınavına hazırlanan adayların gündeminde.

YÖKDİL ve YDS yerine artık e-TEP mi olacak merak edilirken, sınavın detayları da araştırılıyor.

Peki, e-TEP nedir? e-TEP sınavı nasıl yapılır? İşte detaylar...

e-TEP nedir

e-TEP (Electronic- Test of English Proficiency) adıyla dört becerinin (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) test edildiği bir sınav sistemidir.

Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavının temel amacı, İngilizcedeki yeterlik düzeylerini en yüksek geçerlik, güvenirlik ve güvenlik kriterlerini karşılayarak ve ‘Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnini’ referans alarak ölçmektir.

Sınav süresi

e-TEP sınav süresi 240 dakika olarak belirlenmiştir.

Kimler e-TEP sınavına girebilir?

Sınava girmek için adayların Genel İngilizce seviyesi olarak B2 seviyesinde olması ya da YDS, E-YDS’den 70 puan ve üstü puana sahip olması beklenilmektedir.

YÖKDİL ve YDS yerine geçer mi?

Sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.