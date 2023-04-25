2023 ÖTV muafiyeti hangi araçlarda geçerli? Kimler ÖTV'den muaf olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari araçlarda ÖTV muafiyetİ müjdesi verdi. Peki, ticari araçlarda vergi kalktı mı? Hagni araçlar vergiden muaf olacak? ÖTV muafiyeti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açıklamasında ÖTV muafiyetini müjdeledi.

Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağı açıklandı.

Buna göre, tırlar da yüzde 4, panelvanlarda yüzde 15, kamyonetlerde yüzde 4 ÖTV indirimi uygulanacak. Bu kapsamda birçok soru işareti gündeme geldi.

ÖTV indirimi başladı mı? ÖTV muafiyeti ne zaman başlayacak? Hangi araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak? ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? ÖTV indirimi/muafiyeti ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı haberimizde...

ÖTV muafiyeti olan araçlar

Düzenleme kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı ve yenilenmesi sırasında ÖTV ödemeyecek.

ÖTV muafiyet oranı

Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, yasal düzenlemeyle netleşecek.

Genel olarak ticari araçlarda yüzde 1 ile yüzde 15 arasında ÖTV ve yüzde 18 KDV alınıyor. Esnaflar, bu düzenleme kapsamında 200 bin lira civarında ödemeden kurtulacak.