ÖTV'siz sıfır araç fiyatları 2023: Şartı taşıyanlara bu fiyattan! Renault, Dacia, Honda, Toyota... ÖTV muafiyeti sayesinde, engelli vatandaşlar uygun fiyatlarla araç sahibi oluyor. İşte ÖTV'siz alınabilecek sıfır engelli araç modelleri ve fiyatları...

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Türkiye'de araç piyasası son zamanlarda tavanı gördü.

Özellikle ikinci el otoda alınan tebdirler kapsamında, piyasanın balonu bir nebze söndü.

Araba sahibi olmak isteyenler, en uygun sıfır araç kapsamında modellere bakınıyor.

Ülkemizde engelli raporu olan vatandaşların ÖTV'siz araç alma hakkı bulunuyor. Bu kapsamda, vergi muafiyeti olan araba marka ve modelleri sıkça araştırılıyor.

Engelli vatandaşlar, ÖTV'siz sıfır araç almak için belirli şartları karşılamaları ve gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor.

Resmi belgeler

Öncelikle, engellilik durumunuzu resmi olarak belgelemelisiniz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Engelli Sağlık Kurulu raporu gerekmektedir.

Engellilik oranı

Engelli sağlık raporunuzda engellilik oranınız belirtilir. Araç alımı için ÖTV muafiyeti için en az %90 engelli olduğunuzu gösteren bir rapor gereklidir.

ÖTV muafiyet başvurusu

Engelli vatandaşlar, bu raporla birlikte araç alımı için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti talebinde bulunmalıdır. ÖTV muafiyeti için başvurular, aracın alınacağı ilin Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yapılmalıdır.

Başvurunun değerlendirilmesi

Başvurunuz Vergi Dairesi tarafından incelenecek ve uygun bulunduğu takdirde ÖTV muafiyeti verilecektir.

Araç alımı:

ÖTV muafiyeti alındıktan sonra, engelli vatandaşlar sıfır araçlarını ÖTV ödemeden alabilirler.

Araç alımı sırasında ilgili vergi dairelerine ve otomobil bayilerine bu muafiyeti belgelemek için gerekli belgeleri sunmalısınız.

Engelli araç limiti 2023

Engelli araç limiti Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

Bu kapsamda 2023 engelli araç limiti 1.004.200 TL oldu. Bu kapsamda liste fiyatı 1.004.200 TL altında olan binek araçlar ÖTV ödenmeden engelli vatandaşlar tarafından satın alınabilecektir.

ÖTV'siz sıfır araç modelleri

Fiat markasından 2023 yılında engelli indirimi kapsamında Fiat Egea Sedan, 2023 Egea Cross, Egea HB, Panda, 500L, Fiat Fiorino ve Doblo modelleri alınmaktadır.

Citroen engelli araç modelleri olarak alınabilecek araçlar içerisinde Citroen C-Elysee, C3, Citroen C3 Aircross ve Citroen C4 modelleri bulunmaktadır.

Dacia engelli araç modelleri kapsamında 2023 yılında Sandero, Sandero Stepway, Duster ve Jogger modelleri satın alınabilecektir.

Honda City’nin tüm modelleri ve Honda Civic aracının başlangıç paketi 2023 yılında Honda tarafından ÖTV muafiyetli olarak satışa sunulmaya başlandı.

2023 engelli araç modelleri içerisinde satışa sunulan en ucuz fiyata sahip olan Clio ve Taliant modelleriyle birlikte Megane, Captur ve Kadjar modelleri de ÖTV’siz olarak alınabilecek araçlar arasında yer almaktadır.