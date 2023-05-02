Oy fotoğrafını çekmenin cezası 2023! Kabine telefon sokanlar dikkat... 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek olan 60 milyon seçmenden önce yurt dışında oy kullanımı başladı. Sosyal medyada yayılan oy pusulası kareleri ise dikkat çekiyor. Peki, oy kullanırken fotoğraf çekmek yasak mı, cezası var mı? İşte oy pusulası paylaşmanın cezası...

Türkiye'de 2023 seçimleri için nefesler tutuldu.

14 Mayıs Pazar günü 60 milyondan fazla vatandaş, sandık başına gidecek tercihin yapacak.

Yurt dışı seçmenler ise oy kullanmaya başladı. 9 Mayıs'a kadar sürecek olan oy verme işlemi gümrük kapılarında 14 Mayıs'ta sona erecek.

Oy kullanmaya giden vatandaşların pusula paylaşımı sosyal medyada yayılmaya başladı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği tercihini paylaşan seçmenler, bir yandan da tereddüt yaşıyor. Bu kapsamda "oy fotoğrafı paylaşmak yasak mı" sorusu akıllara geliyor.

Oy kullanırken fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın cezası hakkında karar belirlendi.

Peki, oy fotoğrafı çekmek yasak mı? Oy pusulasını paylaşanın oyu geçersiz sayılır mı? Oy fotoğrafı paylaşmanın cezası nedir? İşte yanıtı...

Oy fotoğrafı paylaşmanın cezası 2023:

Yasaya göre, oy kabinine herhangi bir görüntü kaydeden cihaz ile girmek yasaktır.

Yüksek Seçim Kurulu genelgeleri ve 298 sayılı Seçim Kanunu’na aykırı olarak oy pusulasının görüntüsünü çeken ve bunu sosyal medyada paylaşanların tespiti halinde 250 TL’ye kadar idari para cezası kesilmekte ve kullanmış oldukları oy geçersiz sayılabilmektedir.

Kaydetmek yasak

8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunun 18'inci maddesinde bu durum için şöyle deniliyor:

"Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."