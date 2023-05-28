Oy kullanma işlemleri kaçta bitiyor? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde sandık kaçta kapanacak? 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri başladı. Milyonlarca seçmen oy kullanmak için sandık başına geçiyor. Seçim gününde çalışan vatandaşlar, oy kullanma işlemlerinin kaçta biteceğini araştırıyor. Peki Oy kullanma işlemleri kaçta bitiyor? Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde sandık kaçta kapanacak? İşte detaylar...

14 Mayıs Türkiye genel seçimlerinde salt çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle vatandaşlar bir kez daha sandık başına geçiyor.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08:00'de başladı.

Milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercihini yapacak.

28 Mayıs 2023 Pazar günü çalışan ya da farklı bir işi olan vatandaşlar sandıkların kaçta kapanacağını araştırıyor.

Peki oy kullanma işlemi kaçta bitecek? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sandık kaçta kapanacak? İşte merak edilenler...

Oy kullanma işlemi kaçta bitiyor?

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanma saatleri YSK tarafından açıklandı. Sabah 08:00'de başlayan oy kullanma işlemi 17:00'de sona erecek.