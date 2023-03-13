Oy kullanma şartları 2023: Kimler oy kullanamaz? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, oy kullanma hakkında merak edilenler araştırılıyor. YSK, seçmenlerin sıkça sorduğu soruları resmi sitesinde yanıtladı. Peki, kimler oy kullanamaz? Oy kullanma şartları nelerdir? Askerler ve mahkumlar oy kullanır mı? İşte detaylar...

2023 seçimine günler kaldı; Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidiyor.

Milyonlarca seçmen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacak.

Oy kullanma sürecine dair birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), en sık araştırılan sorulara yanıt verdi. O sorulardan birisi de "kimler oy kullanamaz" oldu.

Askerler ve mahkumlar başta olmak üzere kimlerin oy kullanamayacağı sorgulanıyor.

2023 oy kullanma şartları başlığı ile kurallar araştırılıyor.

Anayasada belirlenmiş bazı oy kullanma hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümlere bağlı olarak kimlerin oy kullanıp kimlerin kullanamayacağına karar verilebilir.

Peki, kimler oy kullanamaz? İşte 2023 oy kullanma şartları...

Kimler oy kullanamaz?

18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.