Oy kullanma şartları 2023: Kimler oy kullanamaz?

2023 seçimine günler kaldı; Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidiyor.
Milyonlarca seçmen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanacak.
Oy kullanma sürecine dair birçok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), en sık araştırılan sorulara yanıt verdi. O sorulardan birisi de "kimler oy kullanamaz" oldu.
Askerler ve mahkumlar başta olmak üzere kimlerin oy kullanamayacağı sorgulanıyor.
2023 oy kullanma şartları başlığı ile kurallar araştırılıyor.
Anayasada belirlenmiş bazı oy kullanma hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümlere bağlı olarak kimlerin oy kullanıp kimlerin kullanamayacağına karar verilebilir.
Peki, kimler oy kullanamaz? İşte 2023 oy kullanma şartları...
Kimler oy kullanamaz?
18 yaşının üzerin olan ve kısıtlı durumda olmayan Türk vatandaşlarının oy kullanma hakkı vardır. Ancak yine de kanunen belirlenmiş bazı kısıtlı durumlar bulunur.
- 18 yaşı doldurmayan kişiler,
- Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
- Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
- Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
- Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.