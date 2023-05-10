Oy kullanma yeri değiştirilir mi? Başka okulda oy verebilir miyim? Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşların beyan ettikleri ikamet adresi kapsamında seçmen bilgi kağıtlarını yayımladı. Peki, oy kullanma yeri değiştirilir mi? Başka okulda oy kullanılır mı? YSK adres değişikliği...

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için saatler kaldı.

Seçmenler, nerede oy kullanacaklarını Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla sorguluyor.

YSK ikametgah değişikliği için mart ayında seçmen listelerini askıya çıkardı. Adresleri değişenler, ikametgahlarını güncelleyerek yerleşim yeri değişikliği yaptı.

2 haftalık askı sürecinin akabinde YSK, vatandaşların oy kullanacakları yerleri seçmen bilgi kağıtları ile yayımladı.

e-Devlet ve YSK resmi sitesinden sorgulanabilen detaylarla ilgili merak edilenler oldu.

Vatandaşlar "oy kullanma yerimi değiştirebilir miyim", "başka okulda oy verebilir miyim", "oy yeri değişikliği nasıl yapılır", "oy yeri değiştirilir mi" gibi soruları gündeme taşıdı.

YSK oy yeri değiştirme 2023

YSK’nin resmi sitesinde de ikametgâh değişikliğinin seçmen listelerinin askı süresi içinde yapılabileceği bilgisi yer alıyor. Seçmen bilgi kağıtları yayımlandıktan sonra adres değişikliği mümkün olmuyor.

Yani, sizin için belirlenen okulda oy kullanmanız gerekmektedir. Değişiklik yapmanız söz konusu değildir.