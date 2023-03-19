Oy kullanma yerleri belli oldu mu? Hangi okulda oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama 2023! 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, "nerede oy kullanacağım" sorusu gündemde yerini aldı. Seçmen sorgulama işlemleri ve oy kullanma yerleri araştırılıyor. Peki, oy kullanma yerleri belli oldu mu? Seçmen kağıtları çıktı mı? Nerede oy kullanacağım? İşte merak edilenler...

Türkiye'de 2023 seçimleri için nefesler tutuldu...

Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak olan milyonlarca seçmen, merak edilen detayları sorguluyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek olan vatandaşlar şimdiden nerede oy kullanacaklarını merak etmeye başladı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır araştırıyor.

"Nerede oy kullanacağım" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar seçmen kağıtlarına ilişkin son durumu sorguluyor.

Peki, oy yerleri belli oldu mu? Seçmen kağıtları çıktı mı? Nerede oy kullanacağım? İşte detaylar...

Oy yerleri belli oldu mu?

Hangi okulda oy kullanacağım diye merak ediyorsanız; Oy yerleri YSK tarafından henüz açıklanmadı. Önümüzdeki hafta seçmen listelerinin belirlenmesi bekleniyor.

18 Mart'ta seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durduruldu.

Sırada muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümü işlemleri var.

Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından seçmen bilgi kağıtları hazır olacak.

Seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

Seçmen kaydını sorgulamak için YKS’nin online sistemi ve e-Devlet Kapısı kullanılabilirsiniz. Oturdukları şehirlerde hangi okullarda oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu iki hizmetten birini kullanarak seçmen kaydına ulaşabilir.

E-devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapmak için kişisel bilgilerinizi eksiksiz olarak girmelisiniz. Bunun ardından arama bölümüne girerek “seçmen kaydı” yazmanız yeterlidir.

YSK üzerinden sorgu yapmak için ise https://www.ysk.gov.tr sitesine giriş yapmalısınız. Ardından alt bölümde bulunan “seçmen sorgulama” sekmesinden kaydınızı inceleyebilirsiniz.