Oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmamanın cezası 2023 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala, oy kullanma konusunda birçok konu araştırılıyor. Merak edilenlerden birisi de oy kullanmama cezası oldu. Oy kullanmak zorunlu mu? İşte oy kullanmamanın cezası 2023!

Türkiye'de seçim maratonu tüm hızıyla sürüyor...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidilecek.

Yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek.

Oy kullanma konusunda çekimser ve kararsız olan vatandaşlar, herhangi bir cezai yükümlülüğü olup olmadığını sorguluyor.

Bu kapsamda "oy kullanmak zorunlu mu" ve "oy kullanmamanın cezası ne kadar" gibi başlıklar arama motorlarına yöneltiliyor.

Peki, oy kullanmak zorunlu mudur? Oy kullanılmaz ne olur? İşte oy kullanmama cezası 2023!

Oy kullanmak zorunlu mu?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur.

Oy kullanmamanın cezası:

2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki genel seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlar idari para cezası olarak 300 Türk Lirası ödemekle yükümlü olacaktır.