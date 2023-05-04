Oy pusulası nasıl katlanır? Mühür bulaşırsa oy geçersiz mi sayılır? Geçersiz sayılmaması için oy kullanırken dikkat edilecek hususlar milyonlar tarafından araştırılıyor. Önemli bir nokta ise "oy pusulası katlama" konusu. Oy mührünün bulaşmaması için pusulayı nasıl katlamalıyız sorusu herkesin aklını karıştırıyor. Peki, nasıl oy kullanılır? Oy pusulası nasıl katlanır? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

60 milyondan fazla seçmen, 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek ve vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmenler, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği olmak üzere 2 farklı oy pusulasına mühür basacak.

"Evet" veya "Tercih" mührünün basıldığı oy kağıtları zarfın içine konulacak ve sandığa atılacak.

Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşına imzasını atacak.

Özellikle ilk kez oy kullanacak olan vatandaşlar, "nasıl oy verilir", "oy nasıl kullanılır" gibi konuları inceliyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye günler kala, çeşitli iddialar da ortaya atılıyor.

Oyların geçersiz sayılmaması için bazı kritik noktalar bulunuyor.

Oy pusulası basılacak mührün, tercih edilen alanın dışına taşırılmaması bu noktada önem arz ediyor.

Peki, oy nasıl kullanılır? Oy pusulasını nasıl katlamalıyız? Mühür bulaşırsa oy geçersiz olur mu? İşte yanıtı...

Nasıl oy kullanılır?

Oy pusulası nasıl katlanır?

Oy pusulanıza mührü bastıktan sonra 1-2 saniye içinde mürekkep kuruyacaktır. İster içe, ister dışa katlayın ve pusulanızı zarfa koyun. Zarfı da kapattıktan sonra sandığa atın.

Mühür bulaşırsa oy geçersiz sayılır mı?

Sosyal medyada yayılan iddialarda, oy pusulasının dışa doğru katlanması gerektiği, aksi takdirde mürekkebin diğer adaya bulaşıp, oyun geçersiz sayılacağı ortaya atıldı.

Ancak, oy pusulasının katlanmasından kaynaklı geçersiz oy sayılması gibi bir durum söz konusu değildir.

298 sayılı kanun ve YSK'nın yayımladığı 135 sayılı genelgenin ilgili maddelerine göre, oy pusulasındaki mührün başka bir adayın kısmına bulaşması, oyu geçersiz kılmaz.

Kanun ile sabit

2023 tarihli ve 2023/129 Sayılı Kararı ve Eki Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'sinin 41. maddesinin 1. fıkrasının ç ve d bendlerine göre,

ç) "Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" veya "EVET" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi",

d) "Bir cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak alanı veya bağımsız aday alanına basılan "TERCİH" veya "EVET" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması" oy pusulalarını geçersiz kılmaz.