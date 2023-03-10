Parmak boyası nedir, neden kullanılır? 2023 seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı? Halk arasında parmak boyası olarak bilinen seçim mürekkebi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için gündeme geldi. 2009 yılında vazgeçilen parmak boyası, seçmenlerin oy kullandıklarını ifade ediyordu. Peki, seçimlerde parmak boyası kullanılacak mı? Parmak boyası nedir, neden kullanılır? İşte seçim mürekkebi hakkında bilgiler...

Türkiye'de 2023 seçimlerine sayılı günler kaldı...

İç siyasetin gündeminde seçim tarihi ve cumhurbaşkanı adayları bulunuyor.

Sandığa gidecek olan milyonlarca seçmen, kime oy kullanacağının yanı sıra nasıl oy atacağı hususunda da araştırma yapıyor. Gündemde ise halk arasında "parmak boyası" olarak bilinen seçim mürekkebi konusu var.

2023 seçimleri için Cumhur İttifakı'nda Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı kesin olurken, 6'lı masada ise kriz sürüyor.

Masada kalsak mı gitsek mi kararsızlığı yaşayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibi, şimdi de yeni bir tartışma konusu yarattı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 14 Mayıs'ta yapılacağı işaret edilen seçimlere ilişkin "parmak boyası" kullanılması çağrısında bulundu.

Yıllarca oy kullanmanın bir ritüeli haline gelen parmak boyası, Yüksek Seçim Kurulu’nun 2008’de aldığı bir kararla kaldırılmış, 29 Mart 2009’da gerçekleşen yerel seçimlerden itibaren de kullanılmamıştı.

Seçimlerde kullanılan parmak boyası uygulaması gündem oldu. 14 Mayıs'ta parmak boyası uygulamasının kullanılıp kullanılmayacağı merak edildi. Yurttaşlar, ''14 Mayıs'ta parmak boyası kullanılacak mı?'' sorusunu araştırırken, YSK'dan yanıt geldi.

Yüksek Seçim Kurulu, “yasal düzenleme yapılması” gerektiğini belirterek, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Buna göre, 14 Mayısta yapılması planlanan seçimde parmak boyası uygulaması yapılmayacak.

Parmak boyası konusu, seçmenlere eski seçim dönemlerini hatırlattı. Peki, seçim mürekkebi nedir? Seçimlerde neden parmak boyası kullanılır? Oy ritüeli olan parmak boyası ne işe yarar? İşte tarihçesi...

Seçim mürekkebi nedir

Parmak boyası yani seçim mürekkebi, seçimlerde hileye karşı kullanılan mürekkep için verilen isimdir.

İçindeki gümüş nitratın sürüldüğü yere nüfuz etme özelliği olan mürekkepler “silinmez mürekkep” olarak biliniyor; ayrıca demir, sülfat gibi kimyasallar içeriyor.

Bu mürekkep Türkiye’den başka Filipinler, Etiyopya, Uganda gibi ülkelerdeki seçmenlerin parmaklarına sürülüyor.

20 santilitrelik bir şişe mürekkep ortalama 236 kişinin parmağını boyayabiliyor.

Seçimlerde parmak boyası neden kullanılır

Seçimlerde hile yapıldığı, sandıklarda oy çalındığı, listelerde usulsüzlükler olduğu vb. türlü iddia ve söylentiler neredeyse her seçimde kafaları bulandırmaktadır.

Parmak boyaları seçimlerde bir seçmenin oy kullandığın kanıtı olarak kullanılmaktadır.

T.C kimlik numarası ile yapılan adrese dayalı sistem sayesinde bir kişinin ancak bir oy kullanabileceğini, bu nedenle mükerrer oy olmayacağı anlamına gelmektedir.