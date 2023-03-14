Oylar da yetmiyor: Cumhurbaşkanı adaylık ücreti açıklandı! İşte 2023 başvuru tutarı... Cumhurbaşkanı olmak isteyen adayların başvuru için ödemesi gereken rakam belli oldu. YSK, 2023 yılı cumhurbaşkanı adaylık ücretini açıkladı. Peki, cumhurbaşkanı olmak ne kadar, kaç TL? İşte aday ücretleri...

Cumhurbaşkanı olabilmenin şartları arasında maddi kriter de yer alıyor. 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayları netleşirken, ödemeleri gereken ücret ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık tutarlarını açıkladı. Vatandaşkar cumhurbaşkanı ve milletvekili olmak için yatırılması gereken ücretleri merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı adaylık ücreti ne kadar? Milletvekili adaylık ücreti ne kadar? İşte 202 tarifesi... Cumhurbaşkanı adaylık ücreti ne kadar 2023? 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı başvuru ücreti 555 bin 980 TL olarak belirlendi. Bağımsız Milletvekili olarak aday olmak isteyenlerin ödemesi gereken ücret 55 bin 598 TL oldu. Cumhurbaşkanı olma şartları 2023 Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.