Oylar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Geri sayım başladı... 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Vatandaşlar oy sayımını heyecanla bekliyor. Peki oylar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs genel seçim oy sayımı kaçta başlayacak?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

YSK’nın açıkladığı verilere göre yurtdışı seçmen sayısı 3.416.098 (%5,3) ve yurtiçi seçmen sayısı da 60.697.844 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için tercihlerini tamamladı. Gözler seçim sonuçlarına çevrildi.

Milyonlarca vatandaş, seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyor. Konu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı.

Vatandaşlar arama motorlarında, "Oylar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 14 Mayıs genel seçim oy sayımı kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

Oylar ne zaman açıklanacak?

YSK’nın açıklamasına göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için oy kullanma işlemi 17:00’de sona erdi.

Oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından oyların sayımı başlayacak. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.