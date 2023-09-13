Oyunseverler sabırsızlıkla bekliyor! EA SPORTS FC (FIFA) 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 24'ün çıkış tarihi son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. İşte oyunseverlerin merakla beklediği o tarih..

ensonhaber.com

Oyunseverler FIFA 24 ne zaman satışa çıkacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alan FIFA 24'ün çıkış tarihi belli oldu.

FIFA lisansının sona ermesiyle oyunu EA Sports FC adı altında çıkaracak olan Electronic Arts, oyunun çıkacağı tarihi açıkladı.

FIFA ve EA Sports arasındaki anlaşmanın bitmesinden sonra, EA tarafından geliştirilen ilk futbol oyunu EA Sports FC 24 olacak.

FIFA lisansı olmadan geliştirilen ilk futbol oyunu olma özelliği taşıyan EA Sports FC 24 için geri sayım başladı.

Milyonlarca oyunsever FIFA 24 oyununu oynamak için sabırsızlanıyor. Peki, EA Sports FC 24 ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen o tarih..

Çıkış tarihi belli oldu

EA Sports FC 24'ün oyunu 29 Eylül 2023 tarihinde piyasaya çıkacak.

Oyunun FIFA 23'te olduğu gibi standart ve nihai sürümlerde mevcut olacağı ve Ultimate sürümünün sahiplerinin 7 gün erken erişim elde edeceği açıklandı.

Fakat FIFA 23 Ultimate sahiplerinin ise 3 günlük bir erken erişim hakkı olacak.