Öz Türkçe kız-erkek isimleri ve anlamları! Eski Türkçe isim seçenekleri...

Yağmur Dinç

Arapça ve Farsça'dan arındırılmış "Öz Türkçe" isimler, ebeveynlerin sıklıkla araştırdığı konuların başında geliyor.

Anne ve baba adayları, çocuklarına eski Türkçe'den anlamlı isimler tercih ediyor. Bu noktada, "öz Türkçe", "eski Türkçe" ve "Göktürkçe" gibi Türk kökenli isim araştırılan başlıklardan oluyor.

Öz Türkçe isimler, esasen Türk dilinin eski köklerine dayanan, anlamlı ve basit kelimelerden türetilmiştir.

İşte bazı öz Türkçe kız ve erkek isimleri...

ÖZ TÜRKÇE ERKEK İSİMLERİ

Alp – Kahraman, yiğit.

Baran – Yağmur, bereket.

Bora – Fırtına, rüzgar.

Kut – Şans, mutluluk, kutlu.

Korkut – Korkutmak, uyarı, göğüsleme.

Bozkurt – Güçlü, kurt, Türklerin sembolü.

Doğan – Kuş, göçmen kuş.

Yel – Rüzgar.

Tunç – Metal, sert ve dayanıklı.

Taylan – Güçlü, sağlam.

Efe – Cesur, yiğit.

Kaan – Hükümdar, lider.

Köroğlu – Halk kahramanı; yiğit.

Börü – Kurt.

Aygün – Ayın ışığı, parlaklık.

Ergin – Yetişkin, olgun.

Taner – Güneşin doğuşu, parlak.

Çağıl – Güçlü, sağlam.

Yiğit – Cesur, kahraman.

Akgün – Işık, aydınlık.

Yüce – Yüksek, ulu.

Özgür – Hür, bağımsız.

Süleyman – Barışçı, huzurlu.

Serhan – Kutsal dağ.

Ertem – Sağlam, güvenli.

Bilge – Akıllı, bilgili.

Ekin – Tarla ürünü, mahsul.

Bozkurt – Kurt, bozkırın ruhu.

Erkan – Saygın, değerli.

Tunahan – Yüksek, ulu lider.

ÖZ TÜRKÇE KIZ İSİMLERİ

Aylin – Ay gibi parlak.

Büşra – Mutluluk, müjde.

Duru – Saf, temiz, berrak.

İpek – Yumuşak ve değerli kumaş.

Zeynep – Değerli taş, güzel.

Yıldız – Gökyüzündeki yıldız.

Seda – Ses, yankı.

Nisan – Bahar, doğa.

Serap – Hayal, görünüş.

Şirin – Güzel, hoş.

Kumru – Bir tür kuş; nazlı, güzel.

Beyza – Beyaz, parlak.

Arzu – İstek, dilek.

Süheyla – Yüksek, parlak.

Beyhan – Hanım, yüksek lider.

Şehime – Gözde, değerli.

Elif – Zarif, ince.

Sedef – İnci gibi, parlak.

Nezire – Hediye, bağış.

Aysel – Ay gibi parlak, ışık.

Duru – Berrak, sade.

Feride – Benzersiz, eşsiz.

İzgi – İz, işaret.

Yasemin – Çiçek ismi.

Eylem – Hareket, aksiyon.

Alara – Kırmızı renkli, ateşli.

Çiçek – Doğal güzellik.

Güzel – Hoş, güzel.

Vuslat – Kavuşma, birleşme.

Nehir – Irmak, su yolu.