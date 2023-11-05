Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu! Özgür Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Özgür Özel? İşte merak edilen hayatı..

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir büyük bir merakla beklenen tarihi kurultayı gerçekleştirdi.

Yeni genel başkanın seçileceği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkan olabilmek için seçime girdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı.

Yapılan ikinci tur oylamasında Özgür Özel 811 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 534 oy aldı.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanı seçildi. Seçimin ardından Özgür Özel hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Özgür Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Özgür Özel'in merak edilenleri..

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da doğdu. Baba adı Talat anne adı Şükran olan Özgür Özel ilköğretim eğitimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı.

Lise eğitimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başlayan Özgür Özel son sınıftayken Manisa Lisesine geçerek oradan mezun olmuştur. Özgür Özel 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra eczacılık yapmaya başlayan Özgür Özel 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

Özgür Özel ilk kez 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP Manisa milletvekili olarak seçildi meclise girdi.

2014 yerel seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı olan Özgür Özel yine kazanamadı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi.

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Manisa milletvekili olan Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2015 tarihinden 3 Haziran 2023 tarihine kadar Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi.

Özgür Özel 3 Haziran 2023 tarihinde ise CHP Grup Başkanı olarak seçildi.

Didem Özel ile evli olan Özgür Özel'in İpek isminde bir kızı bulunmaktadır. Özgür Özel iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.

49 yaşındaki Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 Kasım tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçildi..