Palamutunuz 5 dakikada hazır! Bu yöntem çok kolay... Balık tüketmeyi sevdiği halde balık temizlemeyi sevmediği için balık tüketmeyenler buraya! Mevsimi gelmişken palamut balığı ile kendinize ziyafet verebilirsiniz. Bu yöntemle balık temizlemek beş dakikanızı alacak...

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Mevsimi gelmişken yemeden olmaz! Harikalar harikası palamutu hazırlamak çok kolay.

Balıkları ne kadar seversek sevelim hazırlama aşamasını gözümüzde büyütürüz.

Balığı temizlemek, arındırmak zor gelir. Bazıları da kokusundan rahatsız olur dokunmak istemez. Bu gibi nedenlerle balık yememeyi tercih eden insan çoktur.

Balık cenneti olan ülkemizde bu tercihlerin olması ise son derece üzücü bence…

Faydaları saymakla bitmeyen balıkları tüketmenin bize olumlu anlamda getirisi çoktur. Balıklarınızı temizlemek sizi rahatsız ediyorsa balıkçınızdan alırken temizlemesini rica edebilirsiniz.

Birçok balıkçı bu talebinizi geri çevirmez. Balık temizlemekten kaçınmayanlar ama vakit aldığı için erteleyenlere bu yazımızda balık temizlemenin ne kadar kolay olduğunu anlatacağız.

Palamut sevenler buraya!

Palamutu temizlemek çok kolaydır çünkü üzerinde diğer balıklar gibi sert yapılı pullar bulunmaz.

Balığı temizlemeye başlamadan önce bütün malzemelerinizi el altına alın. Tahtanızı uygun konumlandırdıktan sonra keskin bıçağınızı da alın.

Balığınızı tahtaya yerleştirin ve ardından bıçak yardımıyla yüzgeçlerini temizleyin.

Yüzgeçleri temizledikten sonra baş kısmını hilal şeklinde kesin.

Balığınızı güzelce tutun ve tam ortasını ayarlayarak karnınını da kesin. Kestiğiniz yerden balığın içindeki organları, pislikleri yenmeyecek her kalıntıyı temizleyin.

İç kısımlarında şerit halinde kanlar olabiliyor bunu da bıçakla alamıyorsanız kaşık yardımıyla çekip çıkarın ve bu işlemin ardından balığınızı bir güzel yıkayın.

Balığı fileto olarak kesmek için elinizle balığı güzelce kavrayın ve kuyruk kısmından baş kısmına kadar balığı kesin.

Bu işlemi yaptıktan sonra yan kılçıkları da almak için bıçağınızı biraz bastırın ve kılçıklı yan tarafını filetodan ayırın.

Eğer ortasında bulunan kılçıkları alayım tertemiz olsun diyorsanı tam ortada bulunan şeriti de iki yandan kesebilirsiniz. İşte balığınız hazır!

Anlatımının uzun ve detaylı olmasına aldırmayın işiniz çok kısa sürecek ve yemek keyfiniz uzun sürecek.

Afiyet olsun!